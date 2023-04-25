نشطاء البيئة يعرقلون حركة السير في برلين احتجاجا على سياسة الحكومة الألمانية.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز " مقطع فيديو لقيام عدد من نشطاء البيئة بعرقلة حركة المرور في العشرات من شوارع برلين احتجاجًا على سياسة الحكومة الألمانية الخاصة بحماية البيئة.

وألصق الناشطون أياديهم على الأسفلت بغراء قوي، مما أدى إلى توقف حركة السير في هذه الشوارع وحدوث اختناق مروري في العديد من شوارع برلين وتأخير في حركة مترو الأنفاق.

وأصبح الألمان يطلقون على هؤلاء النشطاء مصطلح "لاصقو البيئة"، لأنهم يلصقون أياديهم على الشوارع، مما يضطر عناصر الشرطة إلى فصل قطعة من الأسفلت ونقل المحتجين من أماكنهم لإعادة فتح الشوراع.