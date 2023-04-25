الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية تقصف متحفا في كوبيانسك بـ إس-300 وإصابة خمسة أشخاص

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:01 ص

أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت متحفا في كوبيانسك بـ إس-300، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن يرماك القول "إن الجيش الروسي قصف مركز مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف بمنظومة صواريخ إس -300، ما ألحق أضرارا بمتحف، وإصابة خمسة أشخاص على الأقل بينما هناك أشخاص تحت الأنقاض".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.