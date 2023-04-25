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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

أحلام الشباب ترسم من جديد على رمال سيناء.. خبراء: بدء تنفيذ خطط التنمية المستدامة في الواقع.. جذب الاستثمارات إلى أرض الفيروز هدف رئيسي للدولة

تنفيذ المشروعات القومية

البوابة نيوز
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تحتفل مصر في  25 أبريل بذكري عيد تحرير سيناء وذلك بعد استعادة شبة جزيرة سيناء بالكامل من المحتل الاسرائيلي بعد عبور عظيم للجيش المصري في عام 1973 وإنتصاره علي جيش الاحتلال الإسرائيلي ورفع العلم المصري وذلك بعد سلسلة من الحروب وانتصار كاسح للجيش المصري واستعادة الاراضي المصرية كاملة بعد جولات سياسية عديدة تكللت جهودها في 25 أبريل عام 1982.

حيث انطلقت القوات المسلحة المصرية تقاتل في معارك شرسة التي كانت نتائجها صدمة كبري للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية استردت مصر خلالبها السيادة الكاملة علي قناة السويس وعودة الملاحة فيها في يونيو عام 1975 واسترداد الاراضي المصرية كاملة بالمفاوضات.

ومنذ ذلك الحين تشهد سيناء العديد من الانجازات والتنمية المستدامة لخدمة أبنائها في المقام الاول وتوفير خدمات واتاحة فرص للأنشطة المختلفة بكل المدن والقرى 
 

عادي قوة أقرض مكتب عبد المنعم السيد - prestonstadler.com
 الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي

استصلاح الأراضي  

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن  جميع الخطط التي تم وضعها لتنمية سيناء تنفذ علي ارض الواقع  لتحقيق التنمية المستدامة وقسم المشاريع المقامة حاليا في سيناء الي استصلاح أراضي  وقطاع التشيد والبناء وقطاع التعليم ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه

وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات القومية وتطوير المواني البحرية  لجذب الاستثمارات الجديدة لسيناء حيث يتم ربط سيناء بدول العالم من خلال تطوير المطارات وتنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس.

وأشار أن المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى فى سيناء غير مسبوقة.
 

قرار جمهوري بتعيين وليد جمال الدين رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

توطين الصناعات المستهدفة

وصرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة الاقتصادية تتعاقد علي تشغيل الأرصفة الجديدة بالمواني وتعمل علي جذب الاستثمارات لتوطين الصناعات المستهدفة في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وربط المنطقة الاقتصادية بأنفاق جنوب بورسعيد ( ٣ يوليو) والتي سمحت بسهولة انتقال حركة الأفراد والبضائع من شرق لغرب القناة والعكس

وأوضح أن الهيئة وضعت رؤية خاصة لإعادة تشغيل ميناء الطور والاستفادة من موقعه من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات العاملة في مجال استكشاف المواد البترولية في خليج السويس لاستقطاب الحفارات المستخدمة وإجراء الصيانات الدورية لها من خلال تواجدها بميناء الطور بدلًا من إجراء أعمال الصيانة خارج مصر مما يوفر الوقت والمسافة للشركات العاملة.

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