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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

 وقالت مصادر بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته  وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبوابه، وفي الساحات؛ فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه.
يذكر أن أفرادًا من شرطة الاحتلال، قد اعتدَوا يوم أمس، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه، حيث تكرر اقتحامه السبت الماضي، وخلع تمديدات الكهرباء داخله وتحطيمها.

 

المستوطنين الإسرائيليين لقدس المسجد الأقصى