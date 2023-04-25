برامج متنوعة بفرع ثقافة الجيزة ضمن احتفالات عيد الفطر

نظم فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد الفطر المبارك.

في مكتبة دور التربية أقيمت باقة من الأنشطة التي تضمنت عروضا للفنون الشعبية والتنورة لأبناء دور التربية الاجتماعية، بجانب ورشة حكي بعنوان "العيد بالجميع" قدمتها هناء رمضان، تحدثت بها عن القيم التي يزخر بها هذا اليوم؛ كالتسامح والمحبة والألفة والمودة والرحمة والعطف والتعاون، وما لها من آثار كبيرة تدعو إلى تقوية الرباط المجتمعي، ونفذت ورشة فنون تشكيلية قام خلالها أيمن يس باستخدام فن الأوريجامي لعمل أشكال لتوزيعات العيد، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع هدايا رمزية مع عرض بروچيكتور لفيلم تسليم أهالي بمشاركة منى يوسف.

وضمن الفعاليات استقبلت مكتبة الدقي مجموعة من الأطفال للاحتفال بالعيد بعرض فني للتنورة التراثية على أنغام أغاني العيد للفنان سيد المصري، إلى جانب عرض مسرح عرائس القفاز بعنوان "العيد فرحة" والذي تناول آداب عيد الفطر وسننه، ومظاهره من تبادل التهاني والزيارات والهدايا النقدية التي يسعد بها الصغار، كما استمتع الأطفال بفقرة المهرج وألغازه المحيرة وجوائزه من الباونات المبهجة، بجانب ورشة فنون تشكيلية لرسم مظاهر فرحة العيد وأخرى للرسم على الوجوه، بالإضافةإلى مسابقة فى المعلومات العامة وتوزيع مجلات قطر الندى بمشاركة زينب صديق ومحمد واكد.

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