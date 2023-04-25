نجم جديد في الأهلي مهدد بالغياب أمام الرجاء المغربي

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف على لطفي حارس مرمى الفريق من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.

وتعرض على لطفي للإصابة في التدريبات قبل ساعات من السفر للمغرب مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة نادي الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتكي علي لطفي من بعض الآلام في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم الأحد الماضي، ويخضع حارس مرمى الأهلي لفحص طبي وأشعة اليوم الثلاثاء لتحديد حجم إصابته ومدى جاهزيته للمباراة والسفر مع الفريق.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.