إيرادات "بعد الشر" لعلي ربيع تقترب من 7 ملايين جنيه

حقق فيلم “بعد الشر”، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، إيرادات قوية، منذ طرحه بدور العرض السينمائي، ليقترب من 7 ملايين جنيه، على مدار 4 أيام في موسم عيد الفطر الحالي.

وأعرب الفنان علي ربيع- عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام)- عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد.

ونشر ربيع، مجموعة صور من كواليس الفيلم، وعلق عليها: "الحمد لله نجاح كبير لفيلم بعد الشر في السينمات.. وسعيد جدا أن كل الناس مبسوطة بالفيلم.. وإن شاء الله مستمرين في كل سينمات مصر والوطن العربي.. فيلم بعد الشر في كل سينمات مصر والوطن العربي".

وتدور أحداثه حول أن شاب يجسد شخصيته علي ربيع، والذي يهرب من زوجته، لكي يجد نفسه متورطا بعلاقة عاطفية مع وجود فتاة أخرى، ولا يستطيع الزواج منها وتكون بسبب تعويذة سحرية، وستدور الأحداث تحت إطار كوميدي.

الفيلم بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.