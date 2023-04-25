القوات الأوكرانية تشن 9 غارات جوية على مواقع تمركز الروس

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أنها شنت 9 غارات جوية على مراكز تمركز القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية عن الهيئة القول إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية قامت طائرات قوات الدفاع بـ9 غارات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للروس وثلاث ضربات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".

وتابعت الهيئة، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على القيام بعمل هجومي في مناطق باخموت وأفدييفكا ومارينكا، مضيفة "في اليوم الماضي، صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية 43 هجوما روسيا في مناطق الجبهة المذكورة، ويستمر القتال الأشد على باخموت ومارينكا. وفي اليوم الماضي، شن الروس 70 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وأكدت الهيئة أيضا أن احتمال إطلاق الروس لصاروخ وضربات جوية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.