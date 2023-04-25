ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تشارك في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تشارك المملكة العربية السعودية في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، الذي يقام خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى 27 أبريل 2023 في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنتدى يقام تحت شعار "تسريع التعافي من كوفيد 19 والتنفيذ الكامل لأجندة 2030 مع الشباب ومن أجلهم"، حيث يسعى المنتدى في دورته لهذا العام إلى تمكين الجيل القادم من التواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويترأس الوفد السعودى المشارك في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط عثمان المعمر، كما يضم الوفد ممثلين من سلام للتواصل الحضاري، وشركة أميك فوستر ويلر إنيرجي وشركاتها الهندسية.

ويسّلط المنتدى الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يستعرض جدول أعمال منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023 ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تغطي مجالات مثل: الوصول إلى المياه والطاقة، إضافة إلى الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر مرونة.

 

منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مقر الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية