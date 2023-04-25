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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعلن إجلاء 10 من مواطنيها و189 شخصا من رعايا الدول الصديقة من السودان

إجلاء السعوديين
إجلاء السعوديين
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وصل إلى مدينة جدة ١٠ مواطنين سعوديين و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وقطر، وإيطاليا، وهولندا، وسوريا، والعراق، وتركيا، ولبنان، وتنزانيا)، قادمين من السودان، تم نقلهم عبر سفينة الملك. 

يأتي ذلك في إطار عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية.

وحرصت المملكة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك، يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو ٣٥٦ شخصا (١٠١ مواطن سعودي و٢٥٥ شخصا ينتمون لـ٢٦ جنسية).

جلاء المواطنين السعوديين جمهورية السودان