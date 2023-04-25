غدا.. عرض "سيمفونية القطة العمياء" بأكاديمية الفنون

يستعد أبطال العرض المسرحي المتميز "سيمفونية القطة العمياء" لتقديمه من جديد، بعد فوزه بالعديد من الجوائز، وذلك غدا الأربعاء، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم.

يعد "سيمفونية القطة العمياء" من العروض المسرحية الشبابية المتميزة والتي نالت مؤخرا عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل عرض مركز ثانٍ وأفضل مخرج ومؤلف من مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي المسابقة الكبرى.

يعد العرض تجربة مسرحية فريدة تناولت أحداث خيالية بشكل كوميدي داخل الفضاء الخارجي في مكان ناء وعصر لم يأت بعد، حيث لن يكون الإنسان هو سيد الكون.

المسرحية بطولة عدد من الفنانين الشباب وهم محمد مجدي، وعنان محسن، ومتياس القس بسادة، وعلي محمد، ونهلة عصام، ورنا سعيد، وفيروز علاء، ومحمود هاني، وميرال مدحت، وفادي رأفت، ومحمد رؤوف، وزياد هاني، وأبانوب مجدي، وروان ناصر، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تأليف أحمد صبحي، سينوغرافيا وإخراج دكتور باسل ممدوح.