ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 أبريل 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,800 جنيه للبيع و 2,834 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام  الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2,450 جنيه للبيع و 2,480 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,100 جنيه للبيع و 2,126 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,633 جنيه للبيع و 1,653 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19,600 جنيه للبيع و 19,840 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو  87,435 جنيه للبيع و 88,146 جنيه للشراء.
وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 2,800,000 جنيه للبيع، و 2,834,286 جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم