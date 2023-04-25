أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 08:42 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 أبريل 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,800 جنيه للبيع و 2,834 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2,450 جنيه للبيع و 2,480 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,100 جنيه للبيع و 2,126 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,633 جنيه للبيع و 1,653 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19,600 جنيه للبيع و 19,840 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 87,435 جنيه للبيع و 88,146 جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 2,800,000 جنيه للبيع، و 2,834,286 جنيه للشراء.