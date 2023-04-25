دراما رمضان 2023.. تألق النبوي وآسر ياسين والعوضي ومنى زكي أفضل ممثلة

شهدت دراما رمضان 2023، بإجماع عدد من النقاد، تألق مجموعة من نجوم الدراما الذين ظهروا بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التي شاركوا فيها من قبل، وعلى رأسهم كل من أبطال مسلسل "الكتيبة 101" آسر ياسين وعمرو يوسف وخالد الصاوي، كما استطاع الفنان أحمد العوضي أن يحصد جائزة أفضل ممثل في دراما رمضان لهذا العام 2023، من خلال تصويت الجمهور في جوائز "النقاد للدراما العربية" عن دوره في مسلسل "ضرب نار" الذي خاض به الماراثون الرمضاني مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وتمكن الفنان محمد رمضان أن يخطف الأنظار إليه بإتقان دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، ليحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة في الماراثون الرمضاني، كما استطاع أبطال مسلسل "بابا المجال"، خطف الأنظار إليهم بأداء استثنائي مميز وعلى رأسهم مصطفى شعبان وباسم سمرة وسوسن بدر.

وأثنى النقاد على الجهد الذي بذله الفنان خالد النبوي، في مسلسل "رسالة الإمام" وبراعته في أداء دوره، بالرغم من الهجوم الذي تعرض له العمل، حيث أكد الناقد الفني نادر عدلي أنه على الرغم من تعرض المسلسل لبعض الانتقادات، إلا أن العمل حقق نجاحا كبيرا في ظل افتقاد الجمهور لمشاهدة الأعمال الدينية والتاريخية لفترة طويلة، وأن تلك الانتقادات أمر طبيعي، وخاصة أن المسلسل له بعد تاريخي وبعد ديني.

وشهدت دراما رمضان 2023 تألق عدد كبير من أبطال الأدوار المساعدة، أبرزهم الفنان أحمد فهيم عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، والفنانة مها نصار من خلال براعتها في أداء 3 شخصيات مختلفة، في 3 أعمال درامية قوية هي "تحت الوصاية" و"ضرب نار" و"سوق الكانتو".

ورأت الناقدة الفنية علا الشافعي، أنه على الرغم من تألق عدد كبير من النجمات في دراما رمضان 2023، إلا أن الفنانة منى زكي أبدعت بشكل لافت وتستحق أن تكون صاحبة المركز الأول أو أفضل ممثلة بلا منازع من خلال أدائها في مسلسل "تحت الوصاية"، مشيرة إلى أن منى زكي بذلت جهدا كبيرا للتحضير لتلك الشخصية وتنم تلك المشاركة عن ذكاء شديد في اختيار الدور.

ونوهت علا الشافعي بأن الفنان خالد النبوي يعد من أفضل الفنانين بدوره في مسلسل "رسالة الإمام"؛ نظرا لصعوبة الدور الذي جسده، وجهده الكبير الذي بذله من أجل إتقان الدور لإقناع الجمهور.

واتفقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، في الرأي، مشيرة إلى أن النجمة منى زكي تعد أفضل ممثلة في الموسم الرمضاني لهذا العام بلا منازع عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية".