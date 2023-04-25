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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم محمد الغراوي، خلال توجهه إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المصريين في السودان.
وجدد العسومي في بيان له اليوم، دعوته لكافة الأطراف السودانية إلى ضرورة تغليب الحكمة والانصياع لصوت العقل والوقوف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات، حقنًا لدماء السودانيين وكافة المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.

رئيس البرلمان العربي أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية الخرطوم السفارة المصرية فى الخرطوم محمد الغراوي