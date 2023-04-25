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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 66.44 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 33875.40 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 3.52 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 4137.04 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35.25 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 12037.20 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين