أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 66.44 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 33875.40 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 3.52 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 4137.04 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 35.25 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 12037.20 نقطة.
اقتصاد
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.