ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترا شمال غربي جزر منتاواي وعلى عمق 84 كيلومترًا تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.
وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية "تسونامي" محتملة.

زلزال تسونامي اندونيسيا