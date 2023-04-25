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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في بلاده

الرئيس الجزائري عبدالمجيد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس يوم الإثنين، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام في البلاد، وذلك حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلًا عن المدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).

الرئيس الجزائري اجتماع ا للمجلس الأعلى للأمن تقييم الوضع العام في بلاده