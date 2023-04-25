الدفاع الروسية: أفعال نظام كييف تهدد تمديد صفقة الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأفعال التي يقوم بها نظام كييف تعرض تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو للخطر، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة إنه في 23 مارس و24 أبريل، هاجمت أوكرانيا أسطول البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم بالزوارق في منطقة المعبر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول للحبوب.

وحاولت القوات الأوكرانية ليلة 24 أبريل مهاجمة الأسطول الروسي في سيفاستوبول بقوارب مسيّرة، وتم تدميرها جميعها.

وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل.