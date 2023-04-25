تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الإثنين، الخدمات الطبية المقدمة لمصابى حادث انقلاب سيارة سفارى بواحة سيوة، الذي أسفر عن إصابة ٥ أشخاص، والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية.

ووجه محافظ مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتفقد الحالة الصحية للمصابين فى الحادث بمستشفى سيوة المركزي، وذلك فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفى، عن وقوع الحادث، وتنوعت الإصابات ما بين متوسطة وخطيرة، مما استدعى تحويل حالة واحدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، وحالتين لمستشفى مطروح العام، وحالتين خروج تحسن بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.

محافظ مطروح يتابع حالة مصابي حادث سيارة السفاري بسيوة

IMG-20230425-WA0000

IMG-20230425-WA0004

IMG-20230425-WA0003

IMG-20230425-WA0002