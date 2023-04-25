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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: عدد سكان الهند سيساوي عدد سكان الصين بحلول نهاية أبريل ثم سيتجاوزهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن صندوق السكان التابع للأمم المتحدة أن الهند ستصل إلى مستوى الصين من حيث عدد السكان بحلول نهاية أبريل، وسيستمر عدد سكانها في النمو، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الروسية "تاس".

وقال الصندوق: "بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1425775850 شخص، وبالتالي سوف يتساوى عدد سكان الهند ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين. وتستند هذه الأرقام على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعات النمو السكاني العالمي".

وأضاف: "بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1.426 مليار نسمة عام 2022 وبدأ في الانخفاض. وتشير التوقعات إلى أن عدد سكان الصين قد ينخفض ​​إلى أقل من مليار بحلول نهاية هذا القرن. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يستمر عدد سكان الهند في النمو في العقود القليلة المقبلة".

وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان الهند سيتجاوز عدد سكان الصين بحلول منتصف عام 2023.

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