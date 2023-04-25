شاهيناز تطرح أحدث أغانيها «قلبي بيدلع» على “أنغامي”

طرحت الفنانة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "قلبي بيدلع"عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق الأغاني “أنغامي”.

وطرحت شاهيناز أيضا الأغنية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية وذلك قبل طرحها على موقع الفيديوهات “ اليوتيوب”.

أغنية قلبي بيدلع من كلمات فيصل همامي وألحان وتوزيع آدم حسين .

ويقول مطلع الأغنية:

الليله أنا قلبي عيدو

علشان وياه حبيبه

قلبي اللي م الشوق انكوى ياما جرالو

الليله أنا قلبي بيدلع

بعد ماكان م الشوق هيولع



يذكر أن آخر أعمال شاهيناز أغنية " لو ناسيين أفكركوا" بمشاركة الفنان محمد رمضان، وبرنامج "بنت أصول".