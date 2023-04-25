ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في أصفهان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في محافظة أصفهان بإيران، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة سجلت ظهر أمس الإثنين في مدينة حسن آباد بالمحافظة عند الساعة 13 و32 دقیقة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضح المدير العام لشؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، على أن الزلزال هز مدينة حسن آباد في (أصفهان) ومدينة ايزد خواست في محافظة (فارس).

وقال: "إن فرق تقييم الخسائر والأضرار توجهت إلى منطقة الزلزال حيث تفقدت 4 فرق المناطق القروية في حسن آباد وقرية رامشة، ولم يصل أي تقرير عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا الزلزال الذي شعر به بعض السكان".

إيران هزة أرضية أصفهان