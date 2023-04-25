في أول تحرك برلماني.. النائب أحمد إدريس يطالب بإستكمال الطلاب المصريين الدارسين بالسودان دراستهم بالجامعات المصرية

في أول تحرك برلماني بعد الأحداث المأساوية التي تشهدها دولة السودان، تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التعليم العالى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إستناداً إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من السودان واستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وأكد النائب أحمد إدريس في طلب الإحاطة، أن هناك حوالي 5 الاف طالبًا مصريًا يواجهون مستقبلًا مجهول حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك فى ظل التطورات الراهنة فى السودان مما يُشكل صعوبة العودة إلى الجامعات مرة آخرى، علاوة على ذلك، فإن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بأنهم مقيدين في جامعات سودانية، كما أنه لا توجد معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجاري فى السودان، كذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية، أم أن عليهم استكمال الدراسة فى جامعات مصرية.

وطالب النائب أحمد إدريس من وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.