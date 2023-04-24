الولايات المتحدة تطرح على وزراء التكنولوجيا الرقمية لمجموعة السبع سبل دعم أوكرانيا "سيبرانيا"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفير الأمريكي العام للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية ناثانييل سي فيك، توجه إلى ولاية كاليفورنيا؛ للمشاركة في مؤتمر سنوي للأمن السيبراني.

وأوضح الخارجية الأمريكية -وفقا لموقعها الرسمي- أن فيك سيتوجه بعد ذلك إلى اليابان من 28 إلى 30 أبريل الجاري لرئاسة وفد الولايات المتحدة إلى اجتماع وزراء التكنولوجيا والرقمية لمجموعة السبع، كما سيقود - مطلع مايو المقبل - الوفد الأمريكي المشترك في الحوار الإلكتروني الثامن بين الولايات المتحدة واليابان.

ولفتت الوزارة إلي أن من المقرر أن تتم مناقشة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أصدرتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا والجهود المبذولة؛ "لتنفيذ رؤية مؤكدة لفضاء إلكتروني آمن يحقق تطلعاتنا الجماعية من خلال المشاركة مع حلفائنا وشركائنا لبناء نظام بيئي رقمي يمكن الدفاع عنه ومرن ومتوافق مع القيم".

وأضافت أن فيك سيستعرض -خلال زيارته إلى اليابان لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع وزراء التكنولوجيا والرقمية لمجموعة السبع- الفرص والتحديات التي تواجه مجموعة الدول السبع لتطوير مناهج مشتركة لرقمنة المجتمع وسيشمل ذلك التركيز على تدفق البيانات عبر الحدود والتدفق الحر للبيانات مع الثقة والبنية التحتية الرقمية الآمنة والمرنة والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي المسؤول وإدارة الإنترنت لأصحاب المصلحة المتعددين والحرية الرقمية والإنترنت والمنافسة الرقمية.

كما سيسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للاتصال بأوكرانيا والأمن السيبراني في مواجهة الحرب الروسية.

وسيرأس السفير فيك - خلال الحوار السيبراني الثامن بين الولايات المتحدة واليابان - الوفد الأمريكي المشترك، بينما سيرأس السفير المسؤول عن الأمن الدولي والسياسة الإلكترونية ونائب المدير العام في مكتب السياسة الخارجية اليابانية إيشيزوكي هيديو الوفد الياباني المشترك بين الوكالات.

وسيناقش الجانبان، التعاون بين الولايات المتحدة واليابان في القضايا السيبرانية، بما في ذلك السياسة السيبرانية المحلية، والتعاون في الشؤون الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني التشغيلي.