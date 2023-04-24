روسيا: الناتو أداة حرب لا سلام.. ونفضل نقل مقر الأمم المتحدة لمكان "أكثر حيادية"

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أداة حرب لا سلام، وقال إن الحلف كان دائما قريبا من حدود روسيا.

وأضاف متحدث الكرملين - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الإثنين، إن "الناتو ليس أداة سلام، بل أداة للمواجهة. لقد تم تصور الناتو وتصميمه وتنفيذه بهذه الطريقة كأداة للمواجهة. إنه آلة حرب وكان يقترب باستمرار من حدودنا".. الغرب يكذب بأنه لم تكن هناك تسع موجات لتوسع الناتو".

وفي سياق آخر، قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليشيف، اليوم إن بلاده ترغب في نقل مقر الأمم المتحدة إلى مكان أكثر حيادية، مثل جنيف أو فيينا.

وأضاف إليشيف لوكالة انباء (تاس) الروسية: "نفكر في الأمر، أولا إنها رحلة أقصر، وثانيًا النمساويون والسويسريون أكثر حيادية رغم ما يفعلونه الآن، لكننا لم نجد دعمًا من غالبية الدول الأعضاء".

في وقت سابق، واجه وفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الكثير من المشاكل في الحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة للسفر إلى نيويورك؛ للمشاركة في أحداث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 و25 أبريل الجاري.

ولم يتم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية على الإطلاق، ولم تقدم الولايات المتحدة أي تفسير لدوافع هذا القرار.