روسيا: صندوق النقد الدولي أصبح أداة لتحقيق الأهداف الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن صندوق النقد الدولي "أصبح أداة لتحقيق الأهداف الأمريكية، بما في ذلك الأهداف العسكرية".

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق المنظمة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن مراكز التنمية الجديدة في العالم يحاولون كبح جماحهم من خلال تدابير غير مشروعة أحادية الجانب بما في ذلك قطع الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والخدمات المالية ودفعهم خارج سلاسل التوريد ومصادرة الممتلكات وتدمير البنية التحتية الحيوية للمنافسين، والتلاعب عالميًا المعايير والإجراءات المتفق عليها".

وتابع: "النتيجة هي تجزئة التجارة العالمية وانهيار آليات السوق وشلل منظمة التجارة العالمية والتحول النهائي غير المقنع بالفعل لصندوق النقد الدولي إلى أداة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة".

وأضاف لافروف أن "الولايات المتحدة في محاولة يائسة لتأكيد هيمنتها من خلال معاقبة العصاة؛ ذهبت إلى تدمير العولمة التي تمت الإشادة بها لسنوات باعتبارها المصلحة العليا للبشرية جمعاء والتي تخدم النظام متعدد الأطراف للاقتصاد العالمي".

ولفت إلى أنه بشكل عام يمر النظام المتمركز حول الأمم المتحدة الآن بأزمة عميقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بسبب رغبة الأفراد في المنظمة في استبدال القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بقواعد معينة.