منذر رياحنة: ردود فعل الجمهور عن مسلسل جعفر العمدة أسعدتني

كشف الفنان منذر رياحنة، كواليس مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، والذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني 2023.

وقال منذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة والمذاع عبر قناة “الحياة”،:" المشهد الواحد في مسلسل جعفر العمدة يروي تاريخًا؛ لأن الجمهور يدرك علاقات الشخصيات ببعضها البعض من خلال لحظات، وأدركوا علاقة شوقي فتح الله بـ شقيقه كارم من خلال لحظة أيضًا.

أضاف منذر رياحنة، :" هناك العديد من المشاهد التي كانت مؤثرة بالنسبة لي منها مشهد إطلاق سراح شوقي فتح الله، حينها شعرت عائلة فتح الله بأنهم أحرار بعدما كانوا مسجونين، وخصوصًا والدة شوقي والتي شعرت بالكرامة بعد خروجه.

وعن ردود فعل الجمهور، علق منذر رياحنة، قائلا: ردود فعل الجمهور أسعدتني، وفي البداية الجمهور تمنى خروج شوقي فتح الله من السجن ولكن بعد عدة مشاهد بسيطة ظهرت كراهية الجمهور للشخصية، رغم إنني أرى أن عائلة شوقي فتح الله ظُلمت، لأنهم كانوا في أمان وحياتهم هادئة وفجأة قُتل نجلهم.