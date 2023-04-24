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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهين يحيي حفل افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة

بطولة افريقيا لكرة
بطولة افريقيا لكرة السلة
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يحيي المطرب شاهين حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26  أبريل إلى 6 مايو  المقبل، بمشاركة الأهلى.
كما يشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات الفنية المميزة منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية .

تعقد الرابطة الأفريقية لكرة السلة bal  مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 26  ابريل إلى 5 مايو  المقبل، بمشاركة الأهلى.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات ويعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة .
وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

المطرب شاهين بطولة افريقيا لكرة السلة الأهلى