شاهين يحيي حفل افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة

يحيي المطرب شاهين حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل، بمشاركة الأهلى.

كما يشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات الفنية المميزة منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية .

تعقد الرابطة الأفريقية لكرة السلة bal مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 26 ابريل إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة الأهلى.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات ويعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة .

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.