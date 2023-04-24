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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 411 طائرة مقاتلة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 411 طائرة مقاتلة و228 مروحية و3834 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - أنه تم أيضا تدمير 415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8821 دبابة ومدرعة، و1094 راجمة صواريخ، و4647 مدفع هاون، و9721 مركبة عسكرية خاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت في الـ24 من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا