مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث مروري بدمياط

شهد مركز الزرقا في محافظة دمياط ، اليوم الاثنين ، حادث مروري اليم على طريق الكاشف الجديد سيف الدين أمام مضرب الشبراوي بسبب اصطدام سيارتين مما أسفر عن وفاة شاب وإصابه آخرين من عزبة عتيبه وعزبه النجار وتم نقلهم في حالة خطرة مستشفى الزرقا المركزي.

أسفر الحادث عن وفاة طارق صابر السعيد سليم يبلغ من العمر ١٨عاما من عتيبه ، وإصابة كلا من محمود ايمن ابو زناد ، وعمار رضا السنباطي .

تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

كما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف وإخطار ذويهم.

في سياق آخر ،شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط حملات مكثفة للرقابة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على رفع درجة الاستعداد بجميع الاقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة حيث تمت المتابعة على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تم عمل حملات يوميا صباحا ومساءا على المطاعم وأماكن التجمعات و تكثيف المرور على حوالى ١٢٦ منشأة لتداول الأغذية والأسواق خلال عيد الفطر المبارك .

كما تم المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة .

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وتم تحرير عدد ١٥٨ محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية و محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ٥٥ منشأة غذائية تدار بدون ترخيص و ٤ منشآت بها خطر داهم.

كما تم إعدام حوالي ٣٣٠ كيلو جرام اغذية متنوعة فاسدة و١٥ لتر مشروبات تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و تم سحب ٣٢ عينة وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

وقد وجه وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك وان يعيده بالخير والبركات وعلى مصرنا الحبيبة .

كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .