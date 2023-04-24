اقرأ غدا في عدد البوابة.. عمليات الإجلاء من السودان تتواصل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 25 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مشروعات صناعية وأرصفة بحرية جديدة باقتصادية قناة السويس

عمليات الإجلاء من السودان تتواصل

الجيش الألماني يبدأ مهمة إنقاذ.. وفرنسا وإيطاليا وهولندا في عمليات أخرى

القصف المستمر يوقف المطارات عن العمل

"الهلال الأحمر" يواصل تقديم خدماته الإنسانسة إزاء الأوضاع السودانية

ذكرى تحرير أرض الفيروز.. يوم أعادت فيه مصر كرامتها بسواعد أبنائها

الحرب في أوكرانيا.. احتجاجات أوروبية رسمية على تصريحات سفير بكين في باريس حول جزيرة القرم

إسرائيل تقصف مواقع حزب الله قرب حدودها الشمالية مع سوريا

موسكو لن تسامح.. لا تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لـ "لافروف" إلى الأمم المتحدة