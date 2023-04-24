أوقاف الأقصر تعلن أرقام منافذ بيع صكوك الأضاحي والإطعام.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن توافر صكوك الأضاحي والإطعام بالمديرية، لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، في إطار الدور الديني والوطني والمجتمعي لوزارة الأوقاف.

ووفرت المديرية، عدد من خطوط الاتصال للمواطنين الراغبين في الحصول على صك الأضحية على مستوى المديرية في المنافذ الآتية:

ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996

- إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365

- إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585

- إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01067861548

- إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01110057197

- إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01122157140

- إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 -

إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479

- إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266

- إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224

- إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799

ومن جانبه، قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يمكن أيضا للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس آب الآتي 01062356548، حيث يتم فيها إرسال بيانات الطالب للصك، وهى الاسم والعنوان ورقم الهاتف، وعليه يصل مندوب المديرية في أي مكان، حيث يتم تنفيذ خدمة توصيل هذه الصكوك إلى المنازل مجاناً وذلك في حال طلبها.

وأضاف عبدالدايم، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشأن بدء العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام، والذي يعد لبنه من لبنات العمل الاجتماعي، والذي يهدف إلى إزكاء روح التكافل والتراحم بين أبناء الوطن، وإقتداء بما تقدمه الوزارة من أساليب تسويقية مختلفة لتوفير هذه الخدمة على مستوى الجمهورية.

كما أقامت مديرية أوقاف الأقصر لافتات وبانرات لمشروع "صكوك الأضحية" في مختلف المنافذ التي تم تخصيصها في كافة الإدارات بالمدن والقرى المختلفة، ومن بينها (مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار فندق إيزيس - مسجد العتيق بالعوامية - مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبو الجود - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري - مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر)، مشيراً إلى أن مديرية أوقاف الأقصر، كانت قد نجحت في تحقيق حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق، لتصبح بذلك المديرية الحادية عشرة التي تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق في مشروع صكوك الأضاحي، كما أشادت وزارة الأوقاف بالجهود المتميزة والواضحة لمديرية أوقاف الأقصر على ما قدمته في مشروع صكوك الأضاحي خلال العام الماضي، كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الأقصر وتميزها في الجدول بنجمة لتكون من ضمن المديريات الناشطة والمتفوقة في مشروع أضاحي الأوقاف.

وفي سياق متصل، يعقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، سلسلة من الاجتماعات المتوالية مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، والعاملين بالمساجد خلال الفترة المقبلة، بحضور قيادات الدعوة وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة للعمل الدعوى والإداري بالمديرية، وبناءاً على توجيهات وزير الأوقاف، بعقد الاجتماعات الدورية لمناقشة والوقوف على الطبيعة لكل ما يهم الشأن الدعوى بالمديرية، ومشروع صكوك الأضاحي بالمديرية.