بعد نجاح «تحت الوصاية».. منى زكى: أتمنى يكون نقطة بداية لإعادة النظر فى القوانين

ساهم النجاح الكبير لمسلسل «تحت الوصاية» فى إلقاء الضوء على قانون الوصاية، وقدم بعض نواب مجلس النواب طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون الذى يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة، وبموجب القانون عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أى من أبنائه دون سن 18 عاما تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولى أمر يرشحه الأب وترك الأم بلا رأى.

وعقب هذا النجاح الذى حققه العمل فى الموسم الرمضانى المنقضى وإشادة النقاد والجمهور به، قالت الفنانة منى زكى بطلة مسلسل «تحت الوصاية»، إنها تتمنى أن يكون العمل نقطة بداية لإعادة النظر فى قوانين الوصاية وإعطاء الأمهات الحق فى أولادهن.

وأضافت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «مع انتهاء موسم رمضان حابة أوجه الشكر لجمهورى فى مصر والوطن العربى كله على كل التشجيع والحب اللى وصلنى منكم.. شكرا لكل شخص أخد من وقته وكتب كلمة حلوة عن مسلسل تحت الوصاية، وأحب كمان أوجه الشكر لناس كتير جدا بداية من المخرج العظيم محمد شاكر خضير اللى عارف اللى فى قلبى تجاهه وقد إيه هو فنان موهوب وعنده رؤية وحساس جدا.. وعلى المستوى الشخصى إنسانيته تفوق أى شىء أنا شوفته قبل كده، أنا بأدين له بكل الفضل على أى حاجة حلوة فى المسلسل".

وتابعت منى قائلة: «بشكر المنتج الكبير محمد السعدى وميديا هب، وخالد وشيرين دياب على الفكرة والموضوع والإبداع اللى مش جديد عليهم وبيبهرونا فى كل عمل جديد بمواضيع مهمة، ومدير التصوير المتميز بيشوى روزفلت اللى قدم صورة عالمية.. وأحمد حافظ المونتير العالمى اللى اتشرفنا بوجوده معانا، والإشراف الفنى والديكور للمهندس محمد عطية اللى موهبته طاغية فى الوطن العربى كله، والشاطرة مصممة الأزياء ريم العدل والموسيقى التصويرية للمبدعة ليال وطفه وبشكر مساعدين الإخراج على تعبهم ومثابرتهم.. وقسم الإنتاج وعلى رأسهم المنتج الفنى هانى عبدالله وكل رجالته.. ومهندس الصوت إسلام عبدالسلام... والـ acting coach رامى الجندى، ومساعدتى الشخصية شيماء.. وطبعا فريق وكالة جينجر، وقبل أى حاجة بوجه الشكر طبعا لزمايلى فى المسلسل اللى كلهم معجونين موهبة ولولاهم مكنش #تحت_الوصاية ظهر بالشكل ده.. حقيقى هما كتلة من المواهب المتحركة وعاشقين للفن من أكبر حد فيهم لحد البنوتة الصغيرة اللى فاجأتنا كلنا».

واستطردت منى قائلة: «وأخيرا مش ممكن أنسى أهالى عزبة البرج وأجدع صيادين فى مصر.. واللى حسسونى أنى بقيت واحدة منهم طول فترة استضافتهم لينا، حقيقى فرحت بتعليقاتكم وتفاعلكم مع المسلسل، وأتمنى إنه يكون نقطة بداية لإعادة النظر فى قوانين الوصاية وإعطاء الأمهات الحق فى أولادهم.. الزمن بيتغير والأوضاع بتتغير والمرأة والأم والزوجة مش عنصر هامشى، دى الأساس اللى قايم عليه كل البيوت، وهى الأصل فى حياة أولادها.. وكذلك الأب.. لذلك نتمنى من المشرع إعادة النظر فى مسألة الوصاية وفى بنود كتير فى قانون الأحوال الشخصية عشان نحفظ حقوق الأولاد والآباء والأمهات».

يشار إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين.