مؤلف «تحت الوصاية»: المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية لأرامل مقربات

طالب السيناريست خالد دياب جمهور مسلسل «تحت الوصاية» بأن يكونوا جزءا من هذه القضية المهمة ويساهموا فى حلها، مؤكدا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «بعد انتهاء العرض مش بطلب من الجمهور اللى تابع مسلسل تحت الوصاية أنهم يتكلموا عن المسلسل، لأ بطلب منهم أنهم يكونوا جزءا من القضية ويتكلموا عن قانون الوصاية.. شكرا لكم».

وأضاف مؤلف مسلسل «تحت الوصاية»، أن المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية لأرامل مقربات، قائلا: «بدل ما أهل الزوج يمدوا إيدهم ويساعدوهم بعد ما مات السند، لأ وقفوا ضدهم وخلو حياتهم سودا بالمعنى الحرفى، مسلسل تحت الوصاية إهداء لكل أرملة تعانى فى ظل قانون يأتمن الأم على أرواح أطفالها ولا يأتمنها على أموالهم».

وعقب نهاية المسلسل، قدم دياب الشكر للمخرج محمد شاكر خضير قائلا: «شكرا على المجهود والإحساس والفن، أنت أخدت الورق لمنطقة أعلى بكتير، مهما اتكلمت مش هوفيك حقك».

كما وصف الفنانة منى زكى بطلة العمل بأنها ثروة قومية، وقدم لها الشكر على الصدق ثم الصدق ثم الصدق، ووصف أداءها بأنه إبداع بلا ذرة مجاملة، وأنه لا يمكن أن يتصور أن يكون هذا العمل بدونها.

وعن أداء الفنان رشدى الشامى فى المسلسل، قال خالد دياب: «خلع قلوبنا، أحلى عم ربيع فى الدنيا»، مشيرا إلى أن أداءه هو والفنان دياب خارج من القلب وساهم بقدر كبير فى الجمهور.

وعن مشاركة الفنان على الطيب بالمسلسل، قال إنه إضافة إلى أى عمل، فهو نجم المستقبل بحق، فيما شبه أداء الفنان محمد عبد العظيم بأنه عادل أدهم السينما المصرية فقد نجح فى تحويل مشاهد بسيطة إلى مشاهد أيقونية، كما وجه الشكر للفنان مها نصار على الإتقان والبساطة فى الأداء، وقال عن الفنان أحمد خالد صالح، إنه يثبت يوما بعد يوم أن هذا الشبل من ذاك الأسد.

وحرص دياب أيضا على توجيه الشكر لشقيقته السيناريست شيرين دياب التى شاركته فى كتابة المسلسل، وقال لها: «شكرا المؤلفة شيرين دياب اللى استحملتنى أثناء مراحل الكتابة المختلفة، شيرين هى أساس كل اللحظات الحلوة فى المسلسل».

وعن الفنان عمر شريف، قال إنه أضاف كثيرا للعمل، وأن الفنانة نهى عابدين مليئة بالإحساس وينتظرها مستقبل كبير، ووصف أداء ثراء جبيل بالمتلونة فهى تستطيع أن تغير جلدها دون أى مجهود، كما أثنى على أداء الفنان الكبير جميل برسوم وعلى صبحى وأحمد عبد الحميد وخالد كمال ومحمد السويسى.

ووجه دياب، الشكر لكل الفريق خلف الكاميرا، مدير التصوير بيشوى روزفيلت الذى وصفه بالرسام المبدع، وأيضا مهندس الديكور محمد عطية، وليال وطفة التى وضعت الموسيقى التصويرية للعمل والمنتج محمد السعدى صاحب الرؤية والاستايليست ريم العدل.