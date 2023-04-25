«تحت الوصاية» يحصد إشادات تتخطى الحدود الجغرافية عبر الجارديان.. ونواب بالبرلمان يتحركون لتعديل القانون

حصد مسلسل «تحت الوصاية» إشادة واسعة من صناع الفن والنقاد وأيضا الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ولم يتوقف تأثير القضية التى يثيرها العمل وهى الوصاية المالية على الأطفال بعد وفاة والدهم، لذلك الحد، إلا أن الهيئات المعنية بحقوق المرأة تفاعلت معه وأيضا النواب فى البرلمان المصرى، لترصد صحيفة الجارديان البريطانية هذا الصدى الكبير للعمل.

وكتب الفنان محمد ممدوح منشورا عبر حسابه على موقع فيسبوك نصه: «تحت الوصاية، تحت الوصاية، تحت الوصاية مش عارف أقول إيه لمين ولا مين، عظمة الأستاذة منى زكى ولا إبداع وحلاوة محمد شاكر، ولا جمال وحلاوة التصوير لصديقى بيشوى، والديكور المبهر لمحمد عطية».

وتابع: «بقدم احترامى وشكرى لكل زملائى وأصدقائى فى العمل المشرف ده، شكرا لتقديركم واحترامكم لجمهوركم، ولتعبكم الواضح جدا بإنكم ماتستخفوش بعقولنا.. أمتعتونا وشرفتونا والله».

بينما أشادت الفنانة كندة علوش بمسلسل تحت الوصاية، وبأداء الفنانة منى زكى ومجهود كل فريق العمل.

وكتبت عبر صفحتها على إنستجرام: «المتعة اللى بتخلقها مشاهدة عمل فنى جميل وراقى متعة عظيمة خصوصا إذا كان الواحد بيشتغل فى نفس المجال، فبيبقى مدرك تماما لكم الصعوبات الرهيبة اللى واجهت فريق العمل والمجهود الجبار اللى بذلوه عشان يحقق نتيجة على هذا المستوى من الروعة تحت الوصاية».

وتابعت: «عمل رائع شديد الخصوصية تبدأ النص الذى حاكه بإتقان وروعة ومصداقية كبيرة كل من: شيرين وخالد دياب واختيارهما لموضوع شديد الأهمية، أدى طرحه إلى حراك مهم فى مياه بعض قوانين الأحوال الشخصية الراكدة، وأخرجه للنور المبدع محمد شاكر خضير برؤية خاصة شديدة الواقعية والحساسية غنية بالتفاصيل باهتمام كبير بكل عناصر العمل الفنى ليظهر عمل أقرب للكمال».

وأشادت بدور منى زكى قائلة: «والأداء الاستثنائى للعظيمة منى زكى التى تكاد تكون الوحيدة التى تبدع دورا وشخصية بهذا الكم من الإحساس العالى والتقنية المبهرة لدرجة تنسينا تماما منى وكل الأدوار التى أدتها سابقا لنعيش مع الشخصية التى نسجتها بكل آلامها وأحلامها وتفاصيلها»، وكتب الفنان خالد سرحان: «تحت الوصاية، مستوى مدهش من فنانة عبقرية».

وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «كل ما بكبر كل ما انبهارى بيبقى أصعب لحد ما بقيت بحس أنه أصبح مستحيل، فشكرا لكل صناع تحت الوصاية، على الإبداع اللى خلانى اعرف إنى لسه ممكن أنبهر».

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها موقع فيسبوك: «منى ذكى ممثلة متفردة، شوت فى المطعم، الشيف بيدوقها صوص برتقان حيحطه على الجمبرى، بتدوقه، ومن ريأكشنها بنفهم إن طعمه وحش، وبتقول له بلاش تحطه على الجمبرى حطه على جنب».

وتابعت: «المشهد اللى بعده بتتكلم مع ثراء جبيل، وأول المشهد ماسكة منديل بتمسح طرف لسانها من طعم صوص البرتقان فى المشهد السابق، تفصيلة زمنها ثانية لكن بتدل على إننا قدام مشخصاتية اسمها محطوط فى صفحة لوحدها مفيش حد معاها يشاركها الألق».

وقالت: «مسلسل مكتمل العناصر، تمثيل وتصوير ومونتاج وموسيقى وملابس، ومخرج رائع عينيه بتشوف عمق المشاعر، وبيجسدها تابلوهات فن تشكيلى حى، أنا مبهورة بمسلسل "تحت الوصاية"، ربنا يديم علينا نعمة الفن الراقى اللى بيأكد معنى اسم الله البديع».

وكتبت سلوى محمد عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: «عجبانى منى زكى أوى مش موجودة تقريبا على السوشيال ميديا، ولا علقت على اللى تنبأوا بأحداث غلط، ولا قالت كلمة».

وأضافت سلوى محمد: «ومع النجاح الساحق مش بتكتب ولا بتعلق، ده فيه ناس بتتكلم عن إنجازاتها العظيمة وهما عاملين دور مش عظيم وتمثيل نص نص، منى بقى سايبة شغلها يدافع ويتكلم عنها».

وقال الفنان عباس أبو الحسن عبر فيس بوك: «ممثلة عظيمة تنال من التلسين ما لا تستحق، بعد ما فات خمس حلقات، نفسى اعرف منظرهم إيه دلوقتى قدام نفسهم اللى شنوا حملة مسعورة دنيئة ضد منى ذكى بمجرد ما شافوا صورة لها لابسه الحجاب وخدوها بالظن ومستنوش حتى يشوفوا المسلسل».

وتابع: «دايرة وبتلف ومسير يصيبك أو أهل بيتك من عملك وتدوء من طبق السم اللى طبخته، منى زكى ترسخ نفسها كأفضل ممثلة مصرية حالية بدون منازع».

وكتب الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك عن عرض مسلسل تحت الوصاية، قائلا: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فى ناس من فرط إتقانهم لعملهم وإخلاصهم بتبقى عايز تقولهم الله يباركلكم، كل القائمين على عمل زى تحت الوصاية من إخراج لتمثيل لإنتاج لكتابة لديكور لإضاءة لملابس لعمال لفنيين لكل الأقسام خلف وأمام الكاميرا وأنا واحد من الوسط ومدرك صعوبة تنفيذ عمل زى ده بجد بجد روحوا ربنا يباركلم».

وكتبت هنا الزاهد منشورا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «أداء عظيم.. أنا واقعة فى حبك».

وأكدت الفنانة أصالة، أن منى زكى هى أعظم ممثلة شاهدتها فى حياتها، وقالت فى تدوينة على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر: «منى زكى خلقت بس لتبهر، منى زكى أعظم ممثله شفتها بحياتى على وجه الإطلاق»، وتابعت: «الله يحفظك للفن ولعيلتك وأحبابك يا عبقريتنا الغالية».

أشادت الفنانة حنان مطاوع بالأداء الذى تقدمه الفنانة منى زكى فى مسلسل «تحت الوصاية» الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، وكتبت حنان مطاوع، عبر صفحتها على فيسبوك: «منى زكى مذهلة».

تمكن صناع مسلسل «تحت الوصاية» من تلقى إشادات من هيئات تدعم حقوق المرأة، فكتبت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فى منشور: «دراما واقعية.. عمل فنى صادق.. نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر».

وتابعت مايا مرسى فى منشورها: «شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية.. صدقت منى فى كل مشاعرها.. حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة أملها فى الحياة لقمة عيش وحياة آمنه لابنها وبنتها».

وأضافت مايا مرسى: «الإنسانية مبدأ.. الأمانة عهد.. الحنان والطمأنينة قبل كل شئ.. الأم يجب أن تؤتمن على أموال اولادها ويحاسبها القانون.. الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكى واقع الانسان.. معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه.. يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله».

واختتمت مايا مرسى منشورها بتوجيه الشكر لكل القائمين على العمل: «شكرا للمخرج محمد شاكر خضير.. شكرا لخالد دياب وشرين دياب.. شكرا لياسين وفرح شكرا لصيادين الجدعان.. شكرا ياعم ربيع.. شكرا لكل فنان وفنانة ساهموا فى نجاح ملحمة دراما اجتماعية من الواقع».

كما نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد نساء مصر تعليق عن مسلسل تحت الوصاية، وقالت: «من بداية إعلان المتحدة عن مسلسل تحت الوصاية ومنى زكي بتتهاجم بسبب "حواجبها الثقيلة" و"شكلها المتبهدل" كامرأة محجبة ومفيش حد فيهم اهتم باللى المسلسل بيحاول يوصله لنا كمجتمع مصرى».

وأضاف: «من وجهة نظرنا المسلسل ده من أهم وأجمل المسلسلات اللى اتعلمت ويبين قد إيه قانون الوصاية على الأولاد محتاج يتغير وإن الأم متقدرش تعمل قانونيا أبسط الحاجات لأولادها هى كمان وحتى فى غياب أو وفاة الأب تحتاج للعم أو جد أطفالها، كأنهم هيخافوا عليهم أكثر من أمهم».

وأضاف البيان: «الحقيقة أن الجد ممكن يكون حنين وبيحب أحفاده عادى لكن صحيا مش احسن شخص لحل الأمور دى أما العم لو كان كويس فبيبقى مشغول بأسرته و حياته الشخصية، فا ليه الام تتحط فى صعوبات زى دى أما الأمر بيتعلق بأطفالها؟!».

واختتم: «المسلسل بيبين كمان قد إيه الأم المصرية قوية وبتعمل المستحيل عشان أطفالها ورغم إنها بتشقى مبتشتكيش وبترجع البيت تهتم بأطفالها كأنها متعبتش ورغم أن حالتها المادية فى عدم وجود الأب صعبة إلا أنها بتحاول توفر أطفالها، أبسط الأشياء عشان يعيشوا حياة طبيعية زى اللعب، المسلسل كمان بيوضح لنا قد إيه المرأة المصرية بتعانى عشان تحصل على وظيفة وبالأخص الأم المصرية، تحية للأمهات المصرية بالأخص وكل التقدير والاحترام لهن وتحية للفنانة العظيمة منى زكى وكل اللى اشتغلوا على المسلسل عشان قدرت توصل الرسالة المهمة دى وشعور الأم ومعناتها وقوتها وصبرها».

وتخطى نجاح وأهمية القضية التى تثيرها منى زكى بمسلسل تحت الوصاية الحدود لتسلط صحيفة الجارديان البريطانية الضوء عليه بعد أن ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.

وحسب ما كتبته الجارديان، فإن نجاح العمل الدرامى قاد نائبا مجلس النواب أميرة العادلى ومحمد إسماعيل، للتحرك بطلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون الذى يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة، وبموجب القانون، عند وفاة الأب ، فإن الوصاية القانونية على أى من أبنائه دون سن 18 عاما وترثهم تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولى أمر يرشحه الأب - وترك الأم بلا رأى.

وطالب إسماعيل فى كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة "لبحث ومواجهة الأثر التشريعى" لقانون عمره 70 عاما، مما يخلق عقبات أمام المرأة ولا يعكس «التطورات الحديثة».

وطلبت أميرة العادلى من وزير العدل إطلاع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوى التى تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، مصرحة: لطالما فكرنا فى اقتراح تعديلات على هذا القانون، ولكن مع الزخم الذى أحدثه مسلسل تحت الوصاية والتركيز الحالى على هذه القضية قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية.