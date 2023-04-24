تعرف على حصيلة الحملات التفتيشية بأسواق جنوب سيناء خلال العيد

شنت لجان مشتركة من جميع الجهات المختصة “الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وحماية المستهلك” بجنوب سيناء، بتوجيهات المحافظ اللواء خالد فودة، الذى شدد على تكثيف حملات التفتيش حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك .

أسفرت الحملات عن تحرير 78 محضر لسلع غير صالحة منها 138 كيلو جمبرى و كابوريا مجهول المصدر و453 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر طن رنجة جزء منها مجهول المصدر والجزء الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمى بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ

كما جرى ضبط والتحفظ على 1000 طبق بانيه وكبد وقوانص بواقع 738 كيلو جرام غير صالحين للاستخدام لذبحهم بمجازر غير مرخصة ومخالفة لما هو مدون على العبوات

كما جرى ضبط والتحفظ على 281 عبوة عصائر ومياه غازية بمدينة نويبع منتهية الصلاحية

وضبط 14.5 كيلو مصنعات لحوم منتهية الصلاحية و تم عمل محاضر بجميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثناء حملات التفتيش والإرشاد جرى تحرير عدد من المحاضر بيع أزيد من السعر و عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمنشآت التي جرى المرور عليها.

وجرى تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المحاضر.

وشدد محافظ جنوب سيناء على استمرار تلك الحملات التموينية المشتركة على جميع مدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم لضمان ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطن ومنع جشع التجار والحفاظ علي السلامة والصحة العامة.

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