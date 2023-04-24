إنقاذ 30 مصطافا من الغرق في رأس البر بدمياط

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط، أثن مصيف رأس البر استقبل الآلاف من المصطافين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة للوحدة حيث تم تزويد الشاطئ بـ ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

كما تم إنقاذ 30 حالة من الغرق كما تم تسليم 50 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وكل عام وحضراتكم جميعًا بكل خير .

تشهد حديقة بنت الشاطئ حالة من الإقبال الجماهيرى والاحتفالات للعام الثاني على التوالي بعد افتتاحها وتطويرها حيث شهدت الحديقة إقبال جماهيري متزايد على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد بالحديقة والتى تُعد أهم متنزه متكامل بقلب مدينة دمياط يتردد عليها الزائرين من مختلف المناطق بالمحافظة ، حيث تنفرد بإطلالتها على كورنيش النيل كما أنها تتميز بوجود أماكن للانشطة المختلفة والجلوس وأخرى لألعاب الأطفال .

هذا ويشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة لتأمين المناطق الرئيسية و توفير كافة الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

ورفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،درجة استعدادات عيد الفطر المبارك، الى درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال أيام عيد الفطر ،حيث تم انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، وتم تكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية .