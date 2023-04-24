رئيس طور سيناء يتابع إصلاح عطل بماسورة مياه بحى الأمل

تابع مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، رافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، في رابع أيام عيد الفطر المبارك، إصلاح عطل بماسورة مياه بحى الأمل ، وتسوية ونظافة فى حي الـ ١٠٢ ، وكذا أعمال النظافة لطريق كورنيش قرية الجبيل، وكورنيش العاصمة وممشى أهل مصر وطريق حمام موسى .

وفي سياق آخر كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد صدق على قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 328 قرار حالات تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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