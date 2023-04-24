الطلاب الوافدون يشيدون بالجولة الترفيهية بالإسكندرية: تسهم في بناء الوعي الثقافي

نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، اليوم الإثنين، جولة ترفيهية للفوج الثامن عشر والذي يستضيف (٤٢) طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الفوج الثامن عشر لمعسكر.

قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد المرسي أبو العباس، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ختام فعاليات الجولة عقدت إدارة معسكر أبو بكر الصديق مسابقة تثقيفية بين الطلاب الوافدين.



وأعرب الطلبة والطالبات عن سعادتهم بهذا النوع من المسابقات الثقافية والتي تسهم في نشر الوعي الثقافي، ورفع مستوى الفكر، وتنمية روح المنافسة والإبداع والابتكار، وتحريك العقل للمطالعة، والبحث عن المعلومات في مصادرها المختلفة، إضافة إلى ما تضفيه من جو يسوده المرح والتنافس.

كما أبدوا انبهارهم بالتاريخ العريق لمحافظة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، فمصر مهد الحضارات وحاضرها مشرق.

وفي ختام الزيارة عبر الطلاب عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف على هذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.