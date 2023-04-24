وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى سيوة للتأكد من تطبيق خطة الطوارئ

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، ترافقه النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، مستشفى سيوة المركزي؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، خاصة أيام العطلات الرسمية.

حيث تأكد وكيل وزارة الصحة من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتلاحظ قصور فى الأداء ، وشدد وكيل الوزارة على شركة النظافة لأداء أفضل مع المتابعة من إدارة المستشفى.

ووجه لإدارة التمريض بالمديرية بدعم عددى لهيئة التمريض بالمستشفى، نظراً لزيادة معدل التردد علي الإستقبال، ولتفعيل العمل بكامل طاقة الحضانات بالمستشفى، وتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، ووجه لإدارة التدريب بالمديرية بعمل دورة تدريبية لأطباء وتمريض الحضانات خلال اسبوع من الان بمستشفى الأطفال التخصصي وعلى رأس العمل لتبادل الخبرات، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال عطلة العيد، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة الاستقبال.

وقام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية، متفقدا قسم الكلي الصناعي، والاطمئنان علي إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وحرص على الاستماع إليهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى. والتواصل فورا حال وجود اى معوقات.

وعقد "سالم" حلقة نقاشية فى حضور السيدة النائبة فتحية السنوسي والدكتور إسماعيل هريرة مدير مستشفى سيوة المركزى، والدكتور أبو بكر نائب مدير المستشفى، حول الوضع الحالي للمستشفى والرؤية المستقبلية والاحتياجات الاساسية فى الفترة المقبلة حيث وجه وكيل الوزارة للإدارة الهندسية بالمديرية باستعجال الانتهاء من الأعمال الجارية بالأقسام الداخلية بالمستشفى وعمل الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة وسرعة التدخل لإصلاح الأعطال.

كما وجه لإدارة الطب العلاجى بالمديرية بدعم المستشفى بعدد من الأطباء بمختلف التخصصات أو عمل قوافل دعم طبى بصفة دورية لبعض التخصصات اسبوعيا لحاجة العمل بالتنسيق مع مسؤلى تعاقدات الأطباء للهدف ذاته.

وأشار "سالم" إلى اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة فى مختلف جوانب الحياة ومن أهمها الجانب الصحى، مؤكدا على دعمه المستمر لمستشفى سيوة المركزى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام العناية المركزة والمعامل والنساء والولادة والاشعة والاستقبال والطوارئ واطمئن على مخزون الأكسجين الطبى وكذلك اطلع سيادته على مخططات الغرف السكنية بالفندق السكنى التابع للمستشفى تمهيدا للبدء فى فرش السكن عند وصول التجهيزات من الورش المركزية فى الفترة المقبلة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مبنى الإدارة الصحية بمدينة سيوة ومنافذ توزيع الألبان وكذلك عمل المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة.

ووجه للإدارة الهندسية بالمديرية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل وصيانة مولد الأكسجين بصفة عاجلة.

وخلال الزيارة قامت النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب بطلب توفير أخصائي تخاطب لحاجة واحة سيوة ولرفع العبء عن الأطفال المرض، ووعد الدكتور وكيل الوزارة ببحث الأمر والعمل على تلبية طلبها لخدمة المرضى.

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى سيوة للتأكد من تطبيق خطة الطوارئ

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