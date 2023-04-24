حديقة بنت الشاطئ تستقبل آلاف المصطافين في دمياط

تشهد حديقة بنت الشاطئ حالة من الإقبال الجماهيرى والاحتفالات للعام الثاني على التوالي بعد افتتاحها وتطويرها.

شهدت الحديقة إقبال جماهيري متزايد على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد بالحديقة والتى تُعد أهم متنزه متكامل بقلب مدينة دمياط يتردد عليها الزائرين من مختلف المناطق بالمحافظة ، حيث تنفرد بإطلالتها على كورنيش النيل كما أنها تتميز بوجود أماكن للانشطة المختلفة والجلوس وأخرى لألعاب الأطفال .

هذا ويشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة لتأمين المناطق الرئيسية و توفير كافة الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

ورفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة استعدادات عيد الفطر المبارك، الى درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال أيام عيد الفطر ، حيث تم انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، وتم تكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية .

ومن جانبه قال علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط أنه تم إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التمويني والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع شن حملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز .

ومن جانبه قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط،أنه تم رفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،مؤكدا على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

ومن جانبه قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط أنه تم تغطية المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بكافة المستلزمات الأساسية وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية.

وبالنسبة إلى قطاعى مياه الشرب و الكهرباء، تم تشكيل فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة واتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدة على قطاعى الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كافة الأنشطة الثقافية والرياضية التى سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة .