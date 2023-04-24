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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال في قراوة بني حسان

صورة لأحد المصابين
صورة لأحد المصابين
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أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بحسب "وفا" بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء اقتحام البلدة ومحاولة مصادرة سيارة "نضح"، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، احداها بالرأس، والعشرات بحالات اختناق بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأشار عاصي الى أن البلدة تتعرض باستمرار لعمليات اقتحام والتي كان آخرها فجر هذا اليوم ومداهمة عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.

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