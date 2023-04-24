إير كايرو تستضيف صحفيين ومنظمي رحلات من الخليج

استضافت شركة الطيران الوطنية "آير كايرو"، مجموعة من منظمى الرحلات والصحفيين والمؤثرين من الخليج العربي، وذلك على هامش تدشين رحلات الشركة من دبي والرياض وجدة إلى مدينة شرم الشيخ، ضمن خطة الشركة لجذب شريحة كبيرة من السائحين من دول الخليج.

وأعدت الشركة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية على كافة المنصات الإلكترونية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة شهر بداية من مايو المقبل، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات سوق السياحة العربي ATM الذى يعقد فى دبي من ١ الي ٥ مايو، والذى تشارك فيه شركة آير كايرو الى جانب شركة مصر للطيران وشركة طيران نسمة بجناح وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

واستضافت إير كايرو 35 فردا من منظمى الرحلات والصحفيين والمؤثرين بمواقع التواصل في الخليج، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وأحد الفنادق المصرية بشرم الشيخ للتعريف بالمنتج السياحى المصرى.