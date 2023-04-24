رفع إشغالات الطرق بالشوارع والميادين وإزالة الحواجز الحديدية بحي العجوزة

نفذ حى العجوزة حملات لرفع المخلفات والتعديات على الطرق من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية وترميم وإعادة الشئ لأصله بالشوارع وجاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار شن الحملات لتجميل الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.

أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والتعديات وعدم السماح للمحلات التجارية بإستغلال أرصفة المشاة و عرقلة الطرق ورفع الحواجز الحديدية بالشوارع والكتل الاسمنتية والاقماع البلاستيكية كما تم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية بجانب تفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحلات التجارية بترشيد الاستهلاك من خلال المرور الدورى الليلى.

هذا بالإضافة إلى استكمال تركيب البلاط الانترلوك بشارع ابو مرجان بعد تنفيذ الحفر لتصريح تليفونات وايضا تركيب بلاط انترلوك بشارع دسوق بسور التأهل الطبى (طوارئ كهرباء) ، وجاء ذلك بمتابعةوإشراف من اللواء ياسر سامى مدين رئيس الحى ومتابعة تنفيذ الحملات بإستمرار ومجموعة العمل المرافقة.