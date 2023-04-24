رئيس جامعة المنيا يقدم التهنئة للرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

أرسل الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين نيابة عن نفسه وأسرة جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة بذكرى تحرير سيناء، أرض الأمن والسلام، الجزء الغالي من أرض الوطن الذي قامت القوات المسلحة الباسلة بتحريره واسترداد كامل أراضيه.

وأكد د. عصام فرحات أن ذكري الاحتفال بتحرير سيناء تعد تتويجاً لملحمة مصرية مبهرة عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات التي تعد شاهد صدق على براعة وأصالة القيادة المصرية التي تجلت في قواتنا المسلحة الباسلة، مشيداً بما تم تحقيقه على أرض الوطن من أمن واستقرار ومكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره وحماية مكتسباته وإنجازاته، وتحقيق السلام الشامل القائم علي العدل، ليظل كل شبر من أرض مصر الغالية طاهراً مقدساً، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قياداتها ويكلل كل خطاهم بالنجاح والتوفيق.

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