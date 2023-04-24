حي العجوزة يشن حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ونظافة الشوارع

استمر حى العجوزة بشن حملات النظافة اليومية وعلى مدار الساعة للظهور بالمظهر الحضارى واللائق به والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين، ويأتي ذلك يأتى في إطار توجيهات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الحملات.

أسفرت تلك الحملات عن القيام بأعمال كنس وتجريد ورفع مخلفات وتراكمات اتربة وقمامة بعدد من الشوارع منها :" الصفطاوى واحمد سالم والنبوى المهندس وامام مدرسة الفيروز بأرض اللواء" بجانب رفع مخلفات بلاعات المطر والصرف الصحى بشارع احمد عرابى للحفاظ على الشوارع نظيفة خالية من التلوث،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف من اللواء ياسر سامى مدين رئيس الحى ومجموعه العمل المرافقة.

بجانب المرور الدورى ومتابعة التزام المنشات والمحلات التجارية بقرار ترشيد إستهلاك الكهرباء ومواعيد الغلق حيث تم إطفاء جزء من كشافات الإعمدة وإنارة البعض الاخر بشوارع الهادى والأمين بالاضافة الى صيانة للكشافات وإصلاحها وإغلاق ابواب الاعمدة المكشوفة بشارع احمد عرابى.