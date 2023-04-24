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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مذبحة البحيرة.. العثور على جثتي رجل وسيدة في ظروف غامضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عثر الأهالى بقرية 60 التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الفطر المبارك على جثتي رجل وسيدة ملقاه بمصرف في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بقرية 60 بدائرة مركز الرحمانية بالعثور علي جثتين لرجل وسيدة بمصرف بجوار القرية في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث بالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي "ياسر. م .م"، وسيدة تدعي " سمر.أ " وبهما آثار طلقات نارية، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لكشف ملابسات الواقعة.تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة رئيس المباحث الجنائية وضباط فرع البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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