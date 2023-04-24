توريد 3268 طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد 3268 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه تم توريد 1806 طن و 146 كيلو من محصول القمح اليوم الأحد، منها 27 طن و3 كيلو بصومعة المنيا الجديدة، و16 طن و 848 بصومعة بني مزار، و606 و41 كيلو بصومعة الشيخ فضل، و669و657 بصومعة البهنسا، و 448 طن و350 كيلو بصومعة نفرتيتي، و 8 طن و 689 بشونة أبوقرقاص، و 24 طن و 831 كيلو بشونة المسيد بالعدوة، و4 طن و 745 كيلو بشونة إبوان مطاي، بالاضافة إلي 1462 و 235 طن سابقا، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، ان إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.



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