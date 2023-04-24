حبس حارس عقار سرق أجهزة ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس حارس عقار 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية واجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (عدد 5 جهاز "لاب توب"- 2 هاتف محمول- مجموعة من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس عقار – كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.