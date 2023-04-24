طريقة تحضير الفسيخ وحفظه في المنزل.. تعرفي عليها

الفسيخ واحد من أهم الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، ويقبل المصريون علي تناوله قبل شهر رمضان وفي عيد الفطر وشم النسيم.

وتتنوع طرق إعداده وتحضيره، ويفضل المصريون عمل الوصفة من السمك البوري الطازج للحصول على طعم رائع، تعرفي على طريقة تحضير الفسيخ على الطريقة المصرية .

المكونات لـ 6 أشخاص:

مقادير الفسيخ



كيلوجرام من السمك البوري.

نصف كيلو من الملح الخشن

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:





اغسلي السمك جيداً بالماء دون نزع القشور أو فتح بطن السمكة، ثم ضعي السمك في مصفاة بشكل طولي حتى يُصفى تماماً من الماء ويجف مدة 3 ساعات.

تنظيف السمك من الداخل



افتحي بطن السمك للتخلص من الأمعاء، ثم اغسليه مرة أخرى للتخلص من الدماء تماماً به.



تتبيل السمك



تبلي السمك بالملح الخشن والشطة والكركم والكمون، ثم ضعي الحشوة في خياشيم السمك ومن الأعلى والأسفل والجوانب والبطن ثم اسكبي عليه زيت الزيتون.



طريقة حفظ الفسيخ



لفي كل سمكة بمفردها برول بلاستيك صحي، ثم ضعيها في كيس بلاستيك لضمان عدم دخول الهواء إليه، ثم اتركيه في مكان جاف مدة 10 أيام.

